每逢春節前夕，台北市迪化街所舉辦的年貨大街是許多台北人必逛之地，但今年因疫情因素，台北市政府決定取消。綠委何志偉表示，迪化商圈業者反映，因此損失3千萬至5千萬，但室內商場風險更高卻沒規範？中央與地方要各打50大板，並盡速討論出一套制度讓業者及民眾可以依循。

何志偉指出，再過不到2個禮拜就是春節，現在不論是廟宇、商圈等年節期間人潮聚集之處，相關防疫要求都沒有一套共通準則，各地政府自行其事，民眾無所適從。

何志偉認為，現在沒有一致標準所造成的亂象，中央跟地方都有責任。往年總統府在過年期間都會到各地廟宇祈福，但今年已經取消，可是民眾到底能不能參拜，要不要參拜，應該要有一套制度讓國人依循，現在只看到官方「呼籲」，沒有標準。

何志偉另指出，不只是參拜廟宇，包括尾牙、餐飲業等等的防疫制度到底該怎麼走？中央也應該說清楚講明白。

何志偉建議，針對民眾過年會去的地點、活動，應該來針對場地，計算出空間面積、人潮密集度、人流等等，來決定到底是要禁止取消、縮小規模還是如期舉辦。距離過年不到2個禮拜，為防範疫情，中央及地方政府應該要盡快討論，趕快來做。

(中時 )