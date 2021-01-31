因應國內疫情升溫，交通部宣布春節期間，台鐵城際列車限制站票120張，不過持電子票證則不受限，民眾可持悠遊卡等電子票證搭自強號，恐成防疫漏洞。交通部長林佳龍指出，人是流動、是一個動態的管理，必須有總量管制來設定目標，也會加強車廂消毒、清潔等措施。

台鐵宣布每一列城際列車只限售120張站票，可是持電子票券不在此限，民眾憂心會不會造成防疫漏洞。林佳龍表示，「這應該不會」，方案經過疫情指揮中心通過，主要是因台鐵車種多，短、長程都有，且有一部分上下車比較複雜，所以，對於總量管制來設定目標，再加上落實防疫措施，好像陸戰都要量體溫戴、口罩、清潔及消毒都加強。

林佳龍說，因為人是流動的，大家互相也會注意防疫安全，是一個動態的管理。難免有些地方像捷運也很難去限制上上下下的人，但是會安排工作同仁進行宣導，最主要是每個上下車的人，能夠基於防疫要求，盡量保持社交距離。

林佳龍指出，有些人舉出好像有特定的例子，可能人數會超出，本來就是有一個彈性，只是還是要設定一個數字。

(中時 )