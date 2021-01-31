芝加哥小熊隊補強先發輪值，找來海盜隊右投威廉斯（Trevor Williams），合約1年、價碼約250萬美元。他過去5年都待在海盜隊，表現最好的一年是2018年，先發31場，戰績14勝10敗、自責分率3.11，成為先發輪值主將。

去年縮水球季威廉斯出賽11場都是先發，戰績2勝8敗、自責分率6.18，表現退步，整季挨了15轟居國聯所有投手之冠。前年他也被打了27支全壘打，可說是自責分率居高不下的主因，要重新找回2018年的控球能力才行。

小熊隊在去年球季結束後先發輪值重新洗牌，送出幾位主力投手。大聯盟官網認為，目前大約只有韓崔克斯（Kyle Hendricks）、戴維斯（Zach Davies）、米爾斯（Alec Mills）3人較為固定，威廉斯可望爭奪第4、5號先發投手的位置。

威廉斯在大聯盟5年都待在海盜隊，戰績31勝37敗、自責分率4.43，表現並不差，4月下旬滿29歲，春訓期間若能改善控球能力，其本上還是一名可用之兵。

(中時 )