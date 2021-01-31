大陸網紅周揚青因與「亞洲舞王」羅志祥交往，而在兩岸聲名大噪，更因為對羅志祥祭出「毀滅式分手」踢爆他慣性偷吃、多人運動醜聞，而讓眾人皆知她的名字，如今周揚青不但獲得眾人支持，事業運也跟著大開，但她仍維持親民作風，近日在社群開放提問，竟表示「周揚青」並非她最初的真名，並揭曉了改名背後原因，引發熱議。

痛斬與小豬之間9年情的周揚青，成了亞洲圈最紅的「前女友」，周揚青分手後也沒自暴自棄，反倒力圖振作，將個人服裝品牌推銷出國，也開創個人美妝產品，甚至受邀上真人秀，相較於羅志祥，如今的周揚青反倒更像明星藝人。

周揚青改名的由來。(翻攝自周揚青IG)

周揚青喜歡透過社群平台跟粉絲互動，近日她在IG接受提問，網友熱情提出各種問題，其中一題竟是「周揚青和周曉濛哪個才是真正的名字？」，周曉濛是她微博私人帳號中較常使用的名字，周揚青大方揭曉真相，表示「周揚青」是長大之後取的，從出生至6歲時期，她其實本名是周曉濛。

她說，「周揚青」是上學了以後，家人給她改的名字，取名的是他的姥爺(外祖父母)，寄託了對她的期盼，周揚青也公開了姥爺的手寫改名字條，原來她的名字可是取自於古典文學典範，希望她出淤泥而不染。

也有粉絲問周揚青，如果在街上遇到她，可否上前打招呼並找她拍照？周揚青大方表示只要不偷拍，且當下她不是素顏，那她很樂意一起拍照，還笑稱如果叫她「周曉濛」，她還會摟著拍，更俏皮補充：「如果我覺得自己拍得不好看，大概我會拍到你都不想拍！」，實在很真性情。

(中時新聞網)