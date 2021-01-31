「謝南光-從台灣民眾黨到中國共產黨」一書。張國威攝

台灣史研究會於1月31日舉辦「謝南光-從台灣民眾黨到中國共產黨」新書發表會。

該書作者台灣史研究會理事長理事長戚嘉林在會上表示，此書介紹台灣人謝南光（原名謝春木，1902-1969）的生平及其為台灣光復運動所作出的貢獻。謝南光在日據時期參與建立「台灣民眾黨」，為台灣日據時代非武裝運動的重要發起人之一，而後謝南光移往中國大陸參與抗日戰爭的故事，為美國情報機構提供重要抗日情報，對台灣光復居功厥偉。

戚嘉林說，台灣現時社會雖有「台灣民眾黨」，卻少有人知曉日據時代也有一個「台灣民眾黨」，還是一個中國民族社會主義政黨。謝南光的歷經了：「在台發起社會運動、回到大陸抗日、戰後協助大陸與日本重回交往正常化」，貫穿了台灣光復運動的整個歷程。

戚嘉林強調，值此兩岸關係嚴峻，當前台灣社會喪失了歷史正義及其價值，美化了日據時期日本帝國主義對台灣的殖民歷史，致使當前分離主義史觀盛行。希望能藉由此書恢復歷史正義，恢復兩岸共同歷史記憶。

新黨主席郁慕明為新書致詞時表示，希望年輕人能透過此書了解台灣在日據時代與大陸的關係。謝南光1952年在大陸演講時曾言：「人的天性是隨著主流、人的本能是安於現狀，當現狀不能維持的時候，就要改革！」希望能藉謝南光的精神，與讀者共勉之。

(旺報 )