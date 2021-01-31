無黨籍高雄市議員黃捷罷免案2月6日投票，根據規定，當天具投票權且該日原屬「工作日」之勞工，應予以放假一日，若雇主要求上班，也應給予足夠的時間外出投票。黃捷也請大家，2月6日一定要排除萬難，到投票所投下不同意罷免票，「拜託大家了，我們風雨無阻」。
2月6日罷捷投票日，有放假嗎？黃捷昨（30）日透過臉書解答，依據規定，當日具有投票權且原屬「工作日」之勞工，應予以放假一日。至於該日為原定之例假、休息等免出勤日者，不另給假給薪。
若雇主要求上班，應給勞方足夠投票時間，且雇主必須就勞工該段期間出勤時數給予加倍工資。
另外，依行政院函釋，依「公職人員選舉罷免法」舉辦之各種公職人員選舉罷免投票日，非屬星期日或休息日者，為便利前往投票，選舉區內各機關、學校、團體、事業機構員工，是日均以放假處理。選舉區外之各級機關、學校、團體、事業機構員工，其戶籍設在選舉區內具投票權者，亦比照辦理。適用勞動基準法之勞工，其放假及工資給付等事項，仍請依主管機關勞動部之規定辦理。
不少支持者在黃捷PO文底下留言表示，一定要出門投不同意罷免，「鳳山的智力測驗要加油啊」「拜託留下好議員」「好聽叫罷免 其實是霸凌」。
此外，也有許多支持罷免黃捷的網友留言，指黃捷一開始無關緊要，現在卻一直催票，根本是不見棺材不掉淚，罷免沒成立前喊放馬過來，怎麼罷免案要投票了又改口要幫忙，「政治人物講的話都跟屁一樣」。
(中時新聞網)
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