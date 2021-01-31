新黨30日發起「罷3Q」車隊到台中市第2選區遊行，目標鎖定台中立委陳柏惟，將在2月1日立委就職滿周年起發動罷免連署。對此，醫師蘇偉碩表示，沒看到陳柏惟針對台中空氣汙染有任何作為，甚至還不顧國人食安護航萊豬，認為台中的選民有權力制裁這些毫無作為的民意代表，並喊話「陳柏惟就交給你們了」。

蘇偉碩今（31）日接受《中天新聞》連線訪問時表示，台中空氣汙染非常嚴重，「且台中去年一整年因空氣汙染（會）死亡的人數在220人左右」，但在他的印象中，陳柏惟委員並沒有特別去關注這個問題，而若要真正解決空汙問題，需要中央的政策和地方的措施一起配合。

談起對陳柏惟的印象，蘇偉碩直言，最深刻的是陳柏惟說美國的蜜汁火腿很好吃，「好像添加萊克多巴胺會讓美國豬肉更美味一樣」，並痛批陳柏惟的言論十分荒謬，且不注重國民的健康。

蘇偉碩指出，2月1日後可以正式開始啟動罷免立委的行動，台中市選民在這樣的情況下，可以發動屬於自己的民主權力，制裁對國民健康、空氣汙染毫無作為的一些民意代表，「陳柏惟就交給你們了」。

此外，面對新黨發起罷免遊行，陳柏惟30日受訪時表示，被統派罷免就是台灣人的勳章；而針對困擾台中的空汙問題，陳柏惟日前則是選擇和民進黨站在同一陣線，支持要求中火10部燃煤機組提前10年除役，但「不拆除」的決議案。

(中時新聞網)