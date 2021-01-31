農曆春節前是大掃除高峰，尤其假日期間遇到好天氣，民眾紛紛展開清潔工作迎接金牛年，台中市府31日指出，大掃除旺季，鼓勵民眾避開尖峰用水時段、以擦拭替代沖洗，大量用水可改用次級用水，珍貴水資源發揮最大效用，齊心節水抗旱過好年。

經發局指出，台中地區水情燈號持續維持減量供水「橙燈」，協調工業用水大戶節水7％，非工業用戶大水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者需節水10％，且為降低夜間管線漏水，台水公司持續實施夜間減壓供水。

為力保枯水期公共用水穩定，台水公司將針對需減量用水用戶逐周抄表查核，市府配合加強節水宣導，對未達節水目標用戶，會同台水公司執行鉛封作業，落實用水大戶節水目標。

經發局長張峯源說，政府落實各項節水及水源調度措施，呼籲民眾，時序將近農曆新年，民生用水需求將大幅增加，居家環境大掃除時，可盡量避開尖峰用水時段，避免因大量用水集中導致水壓下降，並儘量以擦拭替代沖洗，如需大量用水清洗，請以次級用水為主，珍惜有限水資源。

針對次級用水，台中市目前有6處水資源回收中心回收水及66處新建建築工程工地地下水資源提供市民「免費取用」作為次級用水，歡迎踴躍市民前往取用。

(中時 )