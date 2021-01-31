在拓荒者明星後衛利拉德心裡，沒什麼是他做不到的！儘管打到最後11.5秒，拓荒者還落後對方5分，利拉德卻連進兩顆三分球，包含槍響同時的絕殺三分球，幫助拓荒者不可思議以123比122氣走公牛，只能利拉德真的太神奇了。

幾乎都處領先的拓荒者，卻在末節遭公牛追上，更靠拉文最後32.1秒三分球取得5分超前，柯文頓雖幫拓荒者追回兩分，懷特的兩罰卻讓公牛重新掌握5分領先，沒想到接下來全看利拉德表演，尤其最後槍響同時的三分外線更是不講理。

利拉德全場投26中15，含三分球投17中8，攻下全場最高的44分，外加9助攻、5籃板，這場勝利幾乎都靠他一人拿下，拓荒者先發中鋒坎特也拿22分、11籃板的雙十數據，崔特18分，接下來拓荒者還須等待麥科倫趕緊傷癒歸隊。

公牛則以馬卡奈恩31分最高，拉文也拿26分、7籃板及4助攻，懷特20分、6助攻與3籃板，可惜公牛眼見就要到手的勝利，卻被利拉德一個人搞飛了，只能無奈吞下最近的3連敗，目前公牛7勝11敗，繼續排在東區第10位置。

(中時 )