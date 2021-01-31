今(1／31)天廣州一場防疫活動上，有人提問中国工程院院士鍾南山：注射了疫苗是否就不用戴口罩了？鍾南山：答案是否定的。

據央視新聞報導，鍾南山說，中國的疫苗主要是全病毒滅活疫苗，它安全性非常好，對它的作用評估的話，一般注射第一劑以後出現抗體了，這個抗體大概也就是60％、70％，第二劑注射完14天以後，它的抗體水準能夠達到保護接近90％。疫苗打完起碼兩到三周以後才有抗體，在注射疫苗和產生抗體的間隙，仍有感染風險，也要注意個人防護。

(旺報 )