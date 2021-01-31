高雄17歲少年被緊急送醫，所幸沒有大礙。（柯宗緯翻攝）

高雄17歲少年被緊急送醫，所幸沒有大礙。（柯宗緯翻攝）

高雄17歲少年搶看夕陽，竟不顧危險攀爬岩壁，不慎從7公尺高處摔落到海蝕洞。（柯宗緯翻攝）

高雄17歲少年搶看夕陽，竟不顧危險攀爬岩壁（紅標處），不慎從7公尺高處摔落到海蝕洞。（柯宗緯翻攝）

高雄網美景點「柴山海蝕洞」近年相當夯，吸引不少遊客造訪，卻頻頻發生意外，去年岸巡就接獲5起遊客受傷救護。17歲古姓少年昨（30）日傍晚與女友及5名友人造訪該景點，為了搶看夕陽美景，少年竟徒手攀壁，不慎踩空從7公尺高處墜落，岸巡人員恰巧巡邏經過搜救送醫，順利撿回一命，該案也是今年第一起遊客受傷事件。

海巡署南部分署第五岸巡隊指出，古姓少年昨天傍晚5時與女友及5名友人，前往海蝕洞上方平台觀看夕陽，但他沒走旁邊小路，而是貪圖方便，看見有凹凹凸凸的岩壁，直接徒手攀壁，未料一個不慎，就失足墜落，嚇壞同行友人。

當時第五岸巡隊第二機動巡邏站站長，剛好執行巡邏勤務經過，聽到柴山海蝕洞周邊有呼救聲，隨即前往查看，看到海蝕洞上方觀景台有數10名遊客聚集，才得知有遊客不慎跌落海蝕洞。

岸巡人員前往失足點查看，發現少年躺臥於海蝕洞旁，但動彈不得，全身多處擦傷，雙手疑似骨折，最後在鼓山消防隊協助下，花了1個小時，將少年救起，送往阮綜合醫院救治，及時獲救成功保命。

第五岸巡隊表示，柴山地區緊臨海岸線，加上特有的珊瑚礁海蝕地形，近期在網路推波助瀾下，發展多處祕境路線，但因尚未經開發，相關安全設施均未設置，沿岸多處有崩塌、落石危機，民眾稍有不慎即會發生摔傷跌倒或受困的險境。

岸巡隊表示，雖然沒有禁止民眾進入柴山祕境，但千萬不要有危險攀爬行為，提醒前去遊玩的民眾務必注意潛在危險，若於海邊或岸際發現急難狀況時，亦請多利用海巡118報案專線，海巡署接獲通報將立即前往協處。

(中時 )