在漫威電影《美國隊長》中，主角因為墜入冰川中遭到冰封，沉睡七十年後才被喚醒。而現實生活中，其實真的有不少人斥資鉅額費用讓自己或伴侶成為冷凍人，美國富豪詹姆斯·貝德福德（James Hiram Bedford）就是在上世紀60年代，第一位讓自己成為冷凍人的志願者。

綜合外媒報導指出，上世紀60年代，人體冷凍專家尼爾森的團隊一直致力於研究人體的冷凍，其關鍵就是「大腦冷凍」，必須要控制好，避免腦細胞因為冷凍而壞死。而罹患胃癌的美國富豪貝德福德，在偶然的機會下得知這個團隊的存在，心想自己反正都即將遠離人世，乾脆冒險讓自己變成冷凍人，搞不好技術成功的話，未來自己還有復活與康復的機會，於是讓自己成為首例冷凍人的志願者。

貝德福德在1966年時立下自己的遺囑，交代要保留美金10萬美元作為冷凍身體的費用，並且在1967年1月10日，在病房中與尼爾森進行了首次，以及最後一次的會面。當時貝德福德對尼爾森表示，其實自己很明白沒有任何復活的希望，但希望自己這個決定，可以讓這項研究繼續下去，造福未來的子孫。而在會面結束後兩天，同年1月12日，貝德福德就因為心臟衰竭停止心跳，而尼爾森團隊也隨即進入病房開始進行冷凍操作。

當時的冷凍人方法是，先用冷水降溫貝德福德的遺體，接著注射預防血液凝固的肝素，接著將貝德福德體內的血液全部抽出，改替換成冷凍保護劑。整體過程忙碌3天候，貝德福德就被放入低溫罐中，轉移到位於亞歷桑納州的冷凍設施中，貝德福德就這樣躺在零下196度的液態氮中長眠。

但由於在貝德福德「冷凍」第20年後，貝德福德的家屬放棄繼續冷凍，並且停止繳費。而冷凍中心基於多方考量，依然自行出資維護貝德福德的肉身，而原定貝德福德應該在50年後，也是2017年時「解凍復活」，當時高齡80歲的尼爾森表示即將幫貝德福德進行解凍，但之後尼爾森就消失。直到年底，貝德福德也沒有機會甦醒，繼續長眠在「阿爾科生命延續基金會」中。而有科學家發現，貝德福德的大腦似乎已經死亡，應該很難有真正復活的那天。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)