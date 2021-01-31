許多行業都受到疫情影響，收入銳減，不過還是有行業屹立不搖，有網友透露，菜市場攤商的收入比我們想像中高很多，甚至年薪破百萬，還有內行人爆料，曾看過有人開賓士送菜，還有麵攤老闆開保時捷，甚至買房買到手軟，但背後也有道不盡的辛酸。

原PO在PTT以「菜市場的收入很高？」為題發文指出，他之前不知道在哪聽到，菜市場賣菜或賣肉的收入都比我們想像中的高很多，肉攤年收聽說還可以破百萬，不知道是真是假？

貼文一出引起網友熱烈討論，紛紛回應「隨便都馬破百」、「賣肉的攤販，破百是門檻而已」、「不一定要會唸書上班，很多接家業就好」、「真的，都開賓士送菜」、「看似普通的菜市場麵攤，結果老闆開保時捷」；有內行網友爆料「大部分都很賺，房子一棟一棟買」、「現賺現拿不用繳稅，買房買到手軟」、「上午賣菜 下午看房子」、「台灣開店就是比較賺」。

不過也有網友透露賣菜人的背後辛酸指出「你要凌晨兩點去批貨嗎」、「半夜兩、三點就要起床，不是人人做得來」、「霸王寒流來，三點起床、四點上工，溽暑過九點汗流浹背的吆喝」、「手都凍僵了還拿著剁刀…有切過肉的人才懂」、「他們賺的都是辛苦錢，你知道嗎」。

國道賣菜有商機!一百天賺3千多萬

(中時新聞網)