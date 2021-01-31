這場「黃綠對決」的傳統勁旅正面交鋒，結束過程也太戲劇化了吧！湖人雖在讀秒階段接連發生兩次掉球失誤，卻因塞爾提克連續錯失兩次絕殺機會，讓湖人最後仍以96比95驚險擊退塞爾提克，中止最近的2連敗，目前15勝6敗續排西區第3。

兩隊打完前3節，塞爾提克取得78比71領先，湖人卻在末節一開始打出8比0攻勢超前，接著詹姆斯主宰整個戰局，個人連進兩顆三分球，持續幫助湖人穩住領先優勢，但身為地主的塞爾提克還沒放棄，打到讀秒階段追到只落後3分。

詹姆斯竟在最後39.4秒發生離譜掉球失誤，拱手把球權讓給對手，塔圖馬上在最後32.4秒投進中距離，雙方僅差1分，接下來換成安東尼戴維斯掉球，肯巴沃克卻在最後2.7秒中距離出手沒進，蒂斯補籃也告落空，湖人竟然這樣贏了！

安東尼戴維斯貢獻全隊最高的27分，外加14籃板，詹姆斯也拿21分、7助攻與7籃板，卻發生5失誤，哈瑞爾替補貢獻16分，薛洛德12分；塞爾提克以塔圖30分最高，傑倫布朗也拿28分，史馬特下半場拉傷左小腿，只能提前退場治療。

(中時 )