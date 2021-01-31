一名辦公室上班族日前收到上司的單獨吃飯邀約，當她正想要婉轉拒絕時，對方竟傳訊息說剛剛匯進她戶頭1萬元，要她去買些漂亮衣服，甚至提到「我們之間事情，不會有第3個人知道」，讓她當場嚇傻，再度匯款還回去；她說主管已婚、2個小孩，平時就習慣稱她小美女，如今發生此事，讓她崩潰地說「為什麼要毀了我們單純的師徒關係」。

一名女網友在Dcard上發文表示，她的主管日前透漏可能會離職，日前對方約她吃飯，她原本以為是道別的聚餐因此答應，但她後來得知是單獨吃飯後覺得不妥，正打算委婉拒絕或改成一群人聚餐時，主管竟傳來訊息說「我在你卡裡打了（匯款）10K，去買些漂亮衣服吧」、「放心，我們之間所有的事情，部會有第3個人知道」。

女子被主管邀約吃飯，戶頭卻收到對方匯入的1萬元，對方稱要她買些漂亮衣服。（圖／翻攝自Dcard）

女子被主管邀約吃飯，戶頭卻收到對方匯入的1萬元，對方稱要她買些漂亮衣服。（圖／翻攝自Dcard）

該女網友看到訊息後嚇傻，馬上又將1萬元匯款回去給主管，她難過地說，主管目前40幾歲，已婚有2個小孩，在公司中稱3個下屬為小美女，平時不會有什麼踰矩行為，如今卻發生突然匯錢的行為，讓她不知道日後該怎麼面對主管，「為什麼要毀了我們單純的師徒關係，覺得難過，長越大，越發現世界有很多我不知道的黑暗。」

許多網友則留言，「這主管好噁心」、「他只要沒被揭發，下一個女生應該也會遭殃，應該要把這件事先跟其他女同事說」、「等他離職，證據保留好傳給他老婆」、「我是遇到一直送我東西的，後來說要認我當乾女兒，有點恐怖」、「這通常是渣男的測試手段，這也算是抓到他的把柄了！記得留下所有對話紀錄和匯款紀錄，防止以後又來騷擾」。

(中時新聞網)