民進黨台北市黨部主委今日改選，新境界文教基金會副執行長吳怡農同額參選。前台北市議員王孝維表示，吳怡農可望吸引更多年輕人加入民進黨。前綠委薛凌期待新主委能更接地氣。綠委何志偉說，希望能大破大立，改變北市黨部。

民進黨於去年舉行地方黨部主委改選，而台北市黨部主委參選人薛凌、王孝維的選情激烈，不但互控賄選，王孝維還被掀出多年前所犯下的強盜罪。王對此回應「當年過錯早已反省，而42年前的事情卻被舉發，自己有如法國小說悲慘世界中的主角『尚萬強』般被追殺。」後來民進黨中央黨部宣布暫停選舉，中執會修正黨職選舉辦法，讓吳怡農以同額競選方式參選。

薛凌表示，對於去年的選舉已經放下，既然這是協調完的結論，身為黨員也表示尊重。何志偉說，尊重黨中央決定，顧全大我、顧全大局，就沒有小我。王孝維表示，期待吳怡農為2022台北市長、市議員選戰努力。

對於吳怡農未來是否參選立委或台北市長，薛凌表示「祝福他」，每個年輕人都有機會。何志偉說，衛福部長陳時中是最強的人選之一，但在市長人選布局之外，應兼顧經濟及注重在地，並團結民進黨。

而吳怡農雖然在中執會修改規定後得以參選主委，但因黨齡未滿2年，因此沒有投票權。

(中時 )