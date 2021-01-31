苗栗縣政府文觀局即日起至2月19日招募文化志工，歡迎年滿16歲，對於藝文活動有興趣，且具服務熱忱的民眾加入。（苗栗縣政府文觀局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府文觀局即日起至2月19日招募文化志工，歡迎年滿16歲，對於藝文活動有興趣，且具服務熱忱的民眾加入。（苗栗縣政府文觀局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府文觀局即日起至2月19日招募文化志工，坦言疫情爆發以來，不僅影響志工出勤意願，也因室內展演活動需要加強防疫措施，動員人力增加，目前志工隊共69人排班輪值尚有不足，希望再招募約30人幫忙，協助文觀局藝文活動推廣，拓展鄉親藝術視野。

文化觀光局志工目前69人多為熱心藝文人士、在職人士、退休教師、公務人員、一般民眾及家庭主婦等，展演藝術科指出，近逢一些文化志工，因年紀比較大，無法配合值勤與不定期研習而離開志工隊，因此預計再招募約30名新血，適合喜歡接近人群，對民眾諮詢服務有興趣鄉親加入。

自疫情爆發以來，室內集會活動依據中央規定必須落實防疫政策，不僅須加派志工守候出入口人流管制，量額溫、噴酒精、檢視入場者是否戴口罩，必要時還得輔導民眾完成實聯制，展演藝術科坦言，文觀局中正堂演藝廳需要的值勤人數變多，動員人力也增加。

展演科指出，以前平均1場活動要10人，疫情爆發初期增加到1場14至16人，後來運作順暢後，目前是固定1場派12人值勤，但整體志工隊人數下滑，需要有新人加入，歡迎年滿16歲，對於藝文活動有興趣，且具服務熱忱的民眾加入，即日起至2月19日受理書面報名，3月6日上午進行面試。

甄選面談通過後，將進行6小時基礎訓練及特殊訓練，並經過3個月實習，實習期合格者將授證為正式志工，詳細報名方式可至文化觀光局網站查詢，或電洽037－326935＃612劉小姐。

(中時 )