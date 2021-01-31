通往觀務國家森林遊樂區的竹122線（南清公路）五峰鄉段九彎十八拐，沿途有清泉風景區、張學良故居及霞喀羅古道等景點，每年農曆春節吸引很多遊客造訪，縣府已加緊改善31k處瓶頸路段，預計春節前可竣工雙向通車。

縣府工務處長林鶴斯說，122線有多個路段蜿蜒狹窄，縣府逐年編列經費改善瓶頸路段，已完成30.8K道路拓寬及新建擋土牆，38.6K改善邊坡下滑及路面路基流失等工程。

31K前後路段彎曲狹窄，路寬在4到6米之間，外來遊客開車到此處會車時都膽戰心驚，影響交通安全及消防救災，工務處將該106米的瓶頸路段拓寬為8米，並施作擋土牆。

林鶴斯表示，目前31K工程已接近尾聲，後績將重新刨舖路面，並請台電和水公司配合遷移管線，農曆年前可雙向行車。

縣長楊文科肯定竹122線五峰鄉段的幾個工程，可提高車輛及行人的通行安全，帶動地方發展，農曆年節將至，更可提升居民和遊客的用路安全與旅遊品質。

楊文科指出，他積極推動「十大交通建設」之一的縣道122線43.5K處，計畫辦理截彎取直、增設跨越坑溝及新建寬10公尺的新橋，已獲中央核定3.9億元執行，預計今年底發包，2023年上半年完工，讓颱風來襲時發生落石、土石流的慘痛經驗走入歷史。

(中時 )