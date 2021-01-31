還有10天就農曆過年了，但低薪族一想到就害怕，深怕戶頭存款不多，沒錢包紅包孝敬父母與親戚的小孩，光想到過年「包紅包」就是一個很大的負擔。就有一名月薪24k的北漂男網友發文表示，自己扣掉房租和3餐後，一個月存2千元已經是極限，現在戶頭裡的存款只有1萬元，擔心返到家鄉根本包不出紅包，於是問鄉民過年該不該返鄉？貼文掀起熱烈討論。

原PO在PTT八卦板發文表示，自己是北漂的南部人，當初孑然一身到台北找工作，又沒有一技之長，最後只找到餐廳的打工工作，每個月薪水大概24200元，扣掉房租8000元、3餐與一些基本開銷，一個月能存2000（元）已經是極限了。

原PO表示戶頭的存款只有1萬元，很怕返鄉沒錢包紅包。（圖／翻攝自PTT）

生活過得苦哈哈的他，眼看年關將近，讓他苦惱的是，目前戶頭裡存款只有1萬元，擔心自己回家包不出紅包，又不想兩手空空回去給親戚側目，只好問大家：「是不是乾脆騙家人說自己過年沒有休假，要留在北部上班，這樣也可以省去一筆紅包錢，有沒有類似經驗的大大可以幫解答？」。

此貼文引起網友熱議，與原PO面臨一樣窘境的網友留言建議「別回去」、「不要去啊！說過年要加班就好了」、「餐廳過年最忙了，用這個做理由很合理」。

也有網友建議原PO趁過年休假跑外送賺外快「放假兼差外送」、「兼差外送啊，單純送外送都不止2萬多，餐廳打工的薪水不如便利商店時薪，多餘時間跑外送，你就有很多錢包紅包了」。

(中時新聞網)