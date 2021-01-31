32歲大陸女星毛曉彤因演出電視劇《後宮甄嬛傳》、《三十而已》走紅，但她4年前抓姦男星陳翔的悲痛往事又再浮出檯面，由於陳翔和第三者江鎧同接連PO文想洗白，毛曉彤發狠曝光2017年10月的抓姦錄音檔，把陳翔的臉啪啪啪打得超腫。不過，近日網路瘋傳陳翔為美女網紅慶生的影片，雖然享受到女網紅主動撲上來的快感，但他的身形慘被陸網吐槽變好胖。

影片中，陳翔穿著黑色寬鬆襯衫，仍遮不住發福的肉感體態和微微鼓起的啤酒肚，一旁的女網紅長髮飄逸，面容姣好，身穿繞頸深V不規則裙擺短洋裝，展現曼妙身材。值得一提的是，兩人的肢體接觸相當頻繁，不僅十指緊扣，女方甚至主動討抱，周圍的友人紛紛起哄「你要有一個承諾」，疑似要陳翔給女網紅名份，被外界質疑難道又有新女友了？由於出軌事件大傷陳翔的形象，許多陸網友看完影片，毫不留情地吐槽：「渣男又出來作惡了」、「這男的真的不要臉，還在蹦躂」、「承諾晚上多X兩炮？」、「陳翔現在這麼胖」、「怎麼長這麼胖了？」等。

陳翔近日被挖出與女網紅關係親密的慶生影片。（圖／微博）

陳翔2010年參加《快樂男聲》擠進前5強，開啟演員的生涯，根據陸媒報導，2013年陳翔與毛曉彤低調談愛，直到2015年才公開戀情，未料男方在交往期間爆偷吃女星江愷同，毛曉彤憤而選擇分手。哪知4年後陳翔不甘被罵花心，發文否認外遇，表示2017年6月與毛曉彤電話分手，3個月後再度確認分手，直到10月和江愷同回家去拿東西準備保養皮膚，被進屋的毛曉彤撞見，兩人產生誤會起口角。

不過，毛曉彤可沒接受此說法，她透過工作團隊曝光2段錄音檔，錄音檔中陳翔向毛曉彤解釋自己剛把外衣脫掉，結果毛曉彤就進來了，毛曉彤無奈地回應：「你不是外衣，我看著你光著上身，你當我瞎嗎？」並質問如果沒什麼的話，江鎧同幹嘛看到她就要躲躲藏藏，陳翔則回應只是要找衣服給江鎧同穿，還理直氣壯地說在劇組拍戲上下半身都能脫，不認為這有什麼，不僅惹怒毛曉彤，也刷新網友的三觀，輿論幾乎都站在毛曉彤這邊。

(中時新聞網)