桃園新冠肺炎疫情持續升溫，交通部宣布2月1日起禁止在台鐵、高鐵等大眾運輸上飲食，新竹縣政府同步宣布配合中央禁食令，市區公車禁止飲食，經勸導不聽者最高可罰1萬5千元，請民眾配合防疫措施。

衛生局長殷東成表示，新竹縣民眾很少會到桃園醫院看病，在桃園發生群眾感染後，中央匡列5千人居家隔離，第一波竹縣有7人，第二波有2人，目前9人居家隔離都未出現發燒等症狀，至於桃園平鎮發生院內感染，是否會再匡列居家隔離者？將待中央疫情指揮中心通知。

殷東成說，為配合中央2月1日禁食令，已請台鐵、高鐵加強站區內消毒，計程車業者配合加強車輛消毒，市區公車維持每日收班消毒，亦不定時增加車內消毒頻率，民眾搭乘大眾運輸一定要佩載口罩，下車後要加強自主消毒，讓大家都能安心搭乘。

交通旅遊處長游志祥指出，縣府同步宣布市區公車須配合中央政策實施禁食令，並依規定要求搭乘者及司機都應佩戴口罩，若經勸導不聽者可裁罰最高1萬5千元，希望民眾配合大眾運輸防疫措施，也感謝縣內公車及計程車司機一起為防疫把關。

游志祥並說，搭乘大眾運輸時，若是因生理需求須要喝水、服藥及哺乳等情形外，可在與不特定對象保持社交距離，或有適當阻隔設備情形下，可暫時取下口罩飲食，食用完畢後應儘速佩戴口罩。

(中時 )