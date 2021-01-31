32歲大陸女星毛曉彤早年演出《後宮甄嬛傳》中「瑛貴人」一角，去年以《三十而已》走紅，2017年她和陳翔分手，抖出男方被她抓姦在床，最近陳翔認戀網紅，又強調自己當年並未背叛毛曉彤。昨(30日)毛曉彤反擊，首度釋出兩段抓姦後的音檔，讓陳翔再度被罵翻，不少網友也對毛曉彤「從路人轉粉」，網上則瘋傳過去毛曉彤參加舞蹈節目的美照，可見她不僅有甜美臉蛋，一雙美腿也十分誘人。

毛曉彤早年因拍攝《神鵰俠侶》和陳翔傳出戀情，2017年突然傳出兩人分手，毛曉彤發文寫下：「從沒想過這一幕會出現在我眼前」，她和朋友的聊天截圖也流出，可見毛曉彤承認親眼目睹男友出軌：「看見他與江鎧同在家裡，我手都在抖」、「東西我都不要了」，隨後她便火速搬離兩人愛巢。

毛曉彤過去參加《蒙面舞王》照片瘋傳。（圖／翻攝自毛曉彤微博）

昨陳翔先發聲，澄清自己當年沒出軌，聲稱是被陷害，小三江鎧同也稱自己是被誣陷，陳翔隨後曬出早年誤開毛曉彤電腦發現的聊天截圖，暗指女方曾和工作人員討論如何「拉踩」陳翔。而毛曉彤這方深夜則大反擊，透過媒體曝光兩段電話錄音，其一是陳翔急著澄清當下沒穿衣服是「太熱了，有點髒了」，又說自己拍戲時也是這樣當眾脫衣服。

毛曉彤美腿曲線十分誘人。（圖／翻攝自毛曉彤微博）

毛曉彤分享的第二段錄音中，是她質疑陳翔在節目中為自己出軌鋪路，稱是「單身狗」，陳翔先說自己不記得了，又說：「你要知道什麼叫配音」，引來外界批評謊話不斷。而對話中，毛曉彤的發言冷靜理性又有邏輯，引來不少網友喊讚，過去她參加《蒙面舞王》的照片也被挖出，穿著貼身亮片舞衣的她下半身全露，美腿曲線十分性感，網友回應：「所以說，別管家裡的飯有多好吃，對男人而言外面的屎都是香的」、「終究是陳翔高攀了」、「姐姐好好看」、「表白毛曉彤，獨立智慧台詞還那麼清脆，太完美了」。

(中時新聞網)