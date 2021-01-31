失主尋獲遺失私房錢，稱讚員警積極熱心，幫他找回私房錢，致贈水果感謝員警辛勞。（民眾提供／盧金足台中傳真）

誤將私房錢隨回收衣丟棄的周姓夫婦，感謝警方找回將來要當女兒嫁妝及養老金的錢。（民眾提供／盧金足台中傳真）

農曆春節前趁好天氣忙著大清掃，台中市一名周姓民眾丟棄回收衣時，將私房錢一起丟到清潔隊，黃姓清潔隊員拾金不昧，發現一袋現金，立即向主管報告到警局報案，由於鈔票數量頗多，有濃厚霉味，員警猜測應為民眾存放私房錢，時間經久遺忘，從廢紙回收收據及發票找到失主，撥打電話連絡周姓失主時，一度以為警察是詐騙集團，苦口婆心地解釋，失主才相信警方，過年前意外找回28萬私房錢。

台中市警察局第四分局大墩派出所警員林偉翔接獲一名28歲黃姓民眾提著塑膠提袋走進派出所報案，員警向前關心詢問，發現袋內滿滿的新台幣鈔票，詢問其來源，黃男表示他是在清潔隊工作，整理舊衣回收時，發現一袋現金，立即向其主管報告並前來報案。

由於鈔票數量頗多，並且帶有濃厚的霉味，林員猜測應為民眾存放私房錢，時間經久遺忘，過年大掃除不慎誤丟。

因金額龐大，員警同事靈機一動至超商借點鈔機來清點，沒想到鈔票存放許久溼氣太重，無法用點鈔機清點，於是派出所內同事大家分工清點，金額共計新台幣28萬多元。

這包錢到底是誰丟的？細心的員警發現鈔票裡面夾雜著廢紙回收收據及發票，為尋找失主，依收據找到店家，並透過會員資料找到72歲周姓失主。

員警撥打電話連絡周姓失主時，失主一度以為警察是詐騙集團，經林員苦口婆心地解釋，失主才終於相信警方。

起初兩夫妻並不知確切丟棄金額，員警不敢大意，會同至清潔隊調閱監視器，確定是周姓失主於當日早上拿至清潔隊丟棄。

經了解，原來是失主的老婆，習慣在身邊存點錢，只要一有多餘現金就會存放起來，打算將來當女兒嫁妝及養老金，而這些現金都是辛苦撿回收賺來的。

失主尋獲遺失的私房錢很高興，稱讚員警積極又熱心，幫他找回私房錢，特地致贈一箱水果感謝員警辛勞。

大墩派出所所長葉信良呼籲民眾農曆春節即將到來，家家戶也會趁年前來大掃除，提醒民眾大掃除多注意，民眾常將貴重物，如私房錢、金條、存摺等夾雜在電器用品、大型家具內，若沒有留意不小心就進到資源回收場，丟棄雜物前仔細檢查，以免損失辛苦賺取的積蓄。

春節大清掃將28萬私房錢掃出門，失主獲員警通知以為是詐騙

(中時 )