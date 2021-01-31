交通部長林佳龍31日視察國道4 號台中環線豐潭段工程。（陳淑娥攝）

交通部長林佳龍31日視察國道4 號台中環線豐潭段工程。（陳淑娥攝）

國道4 號台中環線豐潭段豐原連絡道(豐原大道至祥和路段)已經完工，將移交台中市府擇期開放通車，交通部長林佳龍31日前往視察表肯定，未來全線完工後，將可提供豐原南區民眾快速銜接潭子交流道。

林佳龍31 日上午視察國道 4 號台中環線豐原潭子段第 C714 標豐原連絡道工程施工情形，立委楊瓊瓔、莊競程以及市議員周永鴻均出席。

林佳龍指出，國道4號台中環線豐潭段，應該是台灣在高快速道路上最複雜的一條路，也可能是最困難的一條路，這邊除了斷層、還有隧道，最主要是地形的變化從丘陵到平原，這一標就有57公尺坡度，包括主線高架道路、環道及聯絡道以及匝道，且人口非常的多，在這種情況之下能夠找到路很不簡單。

林佳龍說，有這些高架高快速道路後，如果地方聯絡道路沒有做好，一定大塞，剛才楊瓊瓔委員有提到，從10年前就建議要有豐原跟潭子聯絡道，不管祥和路到連村或福林路都要超前佈署，都要靠中央及地方共同協調，本次完工的豐原大道至祥和路段長約 900 公尺，將移交台中市府擇期開放通。

高公局指出，豐原連絡道路線起自豐原市豐原大道 2 段 586 號旁，利用八寶圳灌溉渠道加蓋供作路幅，往南銜接並拓寬既有旱溪西路，並以豐原聯絡道景觀橋跨越旱溪後，沿國道 4 號高架橋下方南行至潭子區仁愛路，全長約 2.2 公里，採雙向 4 車道設計，將可提供豐原南區民眾快速銜接潭子交流道，其中本次完工豐原大道至祥和路段長約 900 公尺。

高公局表示，C714 標豐原連絡道跨旱溪之景觀橋採用弦月意象單塔不對 稱斜張橋設計，全長138 公尺、採單跨不落墩方式跨越旱溪，為保留旱溪河川公地既有生態盡一分心力；未來完工後之橋 梁除造型優美、係潭子地區之嶄新景觀地標外，橋上及橋台兩側並預先設置人行道及自行車道，以銜接旱溪兩側既有通 道，型塑更為悠閒與親民之河濱生活休憩空間。

國道 4 號台中環線豐原潭子段計畫目前施工進度約 81.42％， 全線預計 2022年底完工通車，未來可提供豐原及潭子地區民眾快速便捷的銜接高速公路，由國道 4 號從大山城銜接台 74 線，將可節省約 20 分鐘的路程。

(中時 )