前立委薛凌一早前往投票。（黃世麒攝）

為因應新冠肺炎疫情，選務人員一一為投票黨員量額溫、噴酒精消毒。（黃世麒攝）

吳怡農同額競選且篤定當選，投票率比起前幾屆明顯下降不少，選務人員手拖著下巴，等待黨員前來投票。（黃世麒攝）

民進黨台北市黨部主委選舉31日投票，原本欲出馬參選的前立委薛凌經協調後被勸退，變成新境界文教基金會副執行長吳怡農同額參選且篤定當選。薛凌的兒子、立委何志偉一早前往士林投票所投票，對於吳怡農身為候選人，卻無法投票給自己，何志偉受訪時笑稱，「他不能投，就由我投票給他。」

至於薛凌比何志偉提早20分鐘抵達投票所，受訪時期許吳怡農是位接地氣主委。

(中時 )