吳怡農選主委卻無投票權 何志偉：我投給他 12:302021/01/31 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委何志偉一早前往投票。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前立委薛凌一早前往投票。（黃世麒攝） 為因應新冠肺炎疫情，選務人員一一為投票黨員量額溫、噴酒精消毒。（黃世麒攝） 吳怡農同額競選且篤定當選，投票率比起前幾屆明顯下降不少，選務人員手拖著下巴，等待黨員前來投票。（黃世麒攝） 民進黨台北市黨部主委選舉31日投票，原本欲出馬參選的前立委薛凌經協調後被勸退，變成新境界文教基金會副執行長吳怡農同額參選且篤定當選。薛凌的兒子、立委何志偉一早前往士林投票所投票，對於吳怡農身為候選人，卻無法投票給自己，何志偉受訪時笑稱，「他不能投，就由我投票給他。」 至於薛凌比何志偉提早20分鐘抵達投票所，受訪時期許吳怡農是位接地氣主委。 吳怡農補選今登場 蔡拚青壯派主委過半 張麗善化身網紅 直播拍賣雲林良品業績衝上500萬 (中時 ) #吳怡農 #何志偉 #薛凌 #參選 #投票所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專訪／郭靜養3貓噴母愛 狂掉手機憂記憶衰退 03:122021/01/31 娛樂 弟發祭文 黃芳彥伴妻兒長眠美國 04:102021/01/31 政治要聞 民進黨2022北市長人選 綠委曝：陳時中還是最強代表之一 12:562021/01/31 政治 台北市黨部主委補選明登場 卓榮泰：我要為吳怡農投這一票 14:262021/01/30 政治 新五哥跨電動車 百兆商機噴發 台灣的機會在哪裡 16:002021/01/30 財經 民進黨北市黨部主委改選 王孝維：吳怡農可吸引年輕人 12:152021/01/31 政治 縣長夢幾已斷 選戰仍扮要角 04:102021/01/31 社會新聞 羅智強拚連署完成最後一哩路 江啟臣盼年前達標50萬份 13:132021/01/30 政治 金門林務所迎春花市登場 大酒甕揮毫也有「萌」、「讚」 16:482021/01/30 寶島 迪化商圈取消年貨大街 業者損失3千萬 綠委槓中央：標準亂糟糟 11:282021/01/31 政治 黃芳彥自轟亡弟寫祭文悼念告親友 16:142021/01/30 社會 政治熱門新聞 平鎮某醫院爆確診 楊志良斷言蔡政府一問題 名嘴吐2字 - 政治 台灣疫情擴大後 媒體人意外戳破陳時中3大謊言 - 政治 陳時中為何隱瞞平鎮某醫院？藥師爆4大疑點 - 政治 【罷捷交鋒】黃捷罷免倒數一周 知情人士預測爆2大結局 - 政治 黃芳彥為何在自用車內輕生 沈富雄透露原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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