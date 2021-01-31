感謝警春節守護治安 中和地區農會慰勞警 12:312021/01/31 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市中和地區農會感謝中和警分局春節期間付出，致贈慰問品感謝警察辛勞。（中和警分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和地區農會感謝中和警分局春節期間付出，致贈慰問品感謝警察辛勞。（中和警分局提供） 新北市中和地區農會感謝中和警分局春節期間付出，致贈慰問品感謝警察辛勞。（中和警分局提供） 農曆春節將屆，「110年加強重要節日安全維護工作」即將於2月3日22時開跑，為期15天，新北市中和地區農會感謝中和警分局春節期間付出，致贈慰問品感謝警察辛勞，由副分局長吳山連代表受贈。 吳山連表示，感謝中和地區農會常年來對警政工作的支持，對即將來臨的春節假期，警方已加強執行各項任務要求，強力打擊犯罪、嚴正執法，妥善交通疏導措施，以營造一個「平安、祥和、快樂」的新春假期。 美智庫學者發表戰略報告 籲阻中國取得東亞主導權 中法戰略對話 堅持多邊主義 (中時 ) #感謝 #中和 #地區農會 #吳山 #警政 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 家扶音樂會改錄製彭佳慧獻聲打氣 04:102021/01/31 娛樂新聞 周迅錄影鼻樑突貼OK蹦上陣 尷尬吐主因網：戳中笑點 09:552021/01/31 娛樂 年後登場 台鐵4開發案 拚引資130億 04:102021/01/31 財經要聞 中聯航運與中船黃埔文沖廠簽訂2＋2艘貨櫃船 09:152021/01/31 財經 美國安顧問警告北京 犯台將付代價 04:102021/01/31 焦點要聞 粉絲幫王祖賢慶54歲生日 她秀近照一句話洩仙女真實個性 10:542021/01/31 娛樂 協助校長穩定校務經營 教育部召集專家提供客製化服務 11:232021/01/31 生活 春節大掃除 中市府鼓勵民眾節水、改用次級水 11:462021/01/31 生活 本周冷空氣到 濕冷狂降10度時間曝光 08:132021/01/31 生活 歹徒也是草莓控 大湖防搶演練不忘推銷農產 11:252021/01/31 寶島 新聞早班車》綠替扁拚除罪 藍嗆乾脆貪瀆無罪 07:072021/01/31 政治 社會熱門新聞 公公做泡麵蒸蛋讓媳婦險吐出 料理照瘋傳：上面全是蛆？ - 社會 DNA報告見陌生名竟是同母異父妹妹 她爆出媽多年偷腥秘密 - 社會 紙箱害女大生慘遭砂石車輾斃？民眾：騎槽化線問題才大 - 社會 - 旺報 29歲人妻怨軍人尪一摸就軟 無性生活4年崩潰：我不想搞外遇 - 社會 伴郎喝醉上錯床 聽呻吟聲驚：不小心騎到朋友妻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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