新北市中和地區農會感謝中和警分局春節期間付出，致贈慰問品感謝警察辛勞。（中和警分局提供）

新北市中和地區農會感謝中和警分局春節期間付出，致贈慰問品感謝警察辛勞。（中和警分局提供）

農曆春節將屆，「110年加強重要節日安全維護工作」即將於2月3日22時開跑，為期15天，新北市中和地區農會感謝中和警分局春節期間付出，致贈慰問品感謝警察辛勞，由副分局長吳山連代表受贈。

吳山連表示，感謝中和地區農會常年來對警政工作的支持，對即將來臨的春節假期，警方已加強執行各項任務要求，強力打擊犯罪、嚴正執法，妥善交通疏導措施，以營造一個「平安、祥和、快樂」的新春假期。

(中時 )