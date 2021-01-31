台北市長柯文哲30日下午在臉書PO文，批評藍綠兩黨不應再對2003年SARS期間，和平醫院封院一事的責任歸屬進爭吵，呼籲外界應針對衛福部桃園醫院院內感染一事，確實做好分艙、分流、專責、輪調等工作，讓前線醫護人員能夠安心作戰。只是柯P的言論，還是繼續在網路上引發論戰，也讓曾擔任柯文哲辦公室主任的民眾黨立委蔡壁有感而發的表示，疫情來了，大家應該好好討論如何進行防疫動作，而非噴口水，陳年往事若還有該該檢討的事，可以等疫情過去後再檢討，現在應該是防疫優先。

農曆春節假期將屆，許多民眾都趁著北市今日的好天氣外出採買年貨，有意參選港湖區市議員的民眾黨發言人陳宥丞也在北市內湖地區，舉辦新春揮毫活動，邀請民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠、台北市政府副發言人黃瀞瑩站台，還在內湖737市場港富廣場發放春聯與限量紅包。

由於「學姊」黃瀞瑩頻頻被點名將會參選北市第一選區（士林、北投）議員選舉，對此，黃並未直接表態，僅表示今年要先健健康康的度過，她認為選舉跟球賽一樣，攻擊方擊出每一球，防守的9人都要積極防守，才能取得勝利。

蔡壁如被問及柯P呼籲朝野暫停昔日對和平醫院染SARS責任歸屬一事的爭吵時表達贊同，她認為每件事都可以好好檢討，問題是現在新冠肺炎疫情有擴大趨勢，應該先談防疫有關議題，十幾年前的往事可以等到疫情完全過去後再討論。

柯文哲昨天下午在臉書上PO文，強調2003年，和平醫院該不該封院？誰下令要封的？柯P表示，檢討本身沒錯，他也常常檢討，哪些事若重來一次，「怎樣做可以更好」？但柯P認為，現在吵和平封院，時間點錯了！目的也歪了！他看到的不是真心反省改進，而是指責別人、打擊對手。他還說，目前最應重視的是衛福部桃園醫院爆發的院內感染，何況又新增四例本土確診病例，還有一位護理師婆婆不治，危機根本還沒解除，怎麼忙著翻舊帳？

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(中時新聞網)