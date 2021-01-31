俄羅斯總統蒲亭盟友、億萬富翁羅登柏（Arkady Rotenberg）今天表示，異議人士納瓦尼宣稱屬於蒲亭的豪宅，其實是他名下財產。

納瓦尼（Alexei Navalny）宣稱，這棟位於黑海（Black Sea）的豪宅占地1萬7691平方公尺，內有賭場、戲院、地下冰球場。

納瓦尼在長達2小時的影片中揭露這棟豪宅價值超過15億美元，連馬桶刷也是義大利製，一根要價高達700歐元（約新台幣2萬3800元）。

納瓦尼這支影片在YouTube的點閱次數已突破1億大關，引爆俄國多年來最大的街頭示威，蒲亭（Vladimir Putin）還得出面否認這棟豪宅為他或自己親戚所有。

曾和蒲亭一起打柔道的羅登柏今天出面表示，那棟房產是他所有。

俄羅斯多家新聞通訊社引述羅登柏說：「我已和一些債權人成功簽約，成為這個地點的受益人。」

公關表示，羅登柏希望把這處房產改成公寓。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100131

(中央社)