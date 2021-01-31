樂天桃猿繼去年推出「逗陣樂天」桃猿男兒LINE系列貼圖後，今年再推出樂天女孩「Rock U Everyday」2021年最新LINE貼圖，即刻上架迎春。

桃猿去年率先推出LINE貼圖展人氣，告訴大家樂天來了，今再推出樂天女孩2021貼圖，10號隊友迎牛年有新貼圖，拋開疫情為全猿主場開幕集氣。

樂天女孩現有成員出貼圖任務，苡萱、YURI、孟潔、曲羿、籃籃、羚小鹿、筠熹等女孩搖身一變成時下流行的貼圖造型，全共24款貼圖，結合最新流行用語代表溝通的心意。

(中時 )