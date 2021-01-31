美國健康品牌先驅威德(WEIDER)和高中體總共同籌辦HBL首屆「WEIDER威德眾星獎助計畫」，預計將發出總金額高達新台幣500萬獎學金，受惠球員包含甲、乙組合計共92位學生。31日推出獎助學金形象影片，台灣籃壇重量級球星「野獸」林志傑更驚喜現身，一同參與影片拍攝，以實際行動相挺，鼓勵球員們「相信自己，做什麼都可以」，激發球員多元學習的動力，發展不同才能及技藝，以豐富未來人生。

林志傑特別於賽季中抽空參與形象影片拍攝，經過百般思考最後讓他點頭答應的原因，是獎學金背後「追求卓越，超越⾃我」精神，他表示很開心可以盡自己微薄力量，來幫助小朋友，自己剛接觸籃球時，這樣的獎學金並不多，現在能有威德來幫助基層，是一件很棒的事情。猶如WEIDER威德副總Maria表示，「『 Live Wisely, Live Well.智慧創造美好生活』秉持品牌精神，期許潛力無窮的年輕球員們，成就智勇雙全。」

為了更有效推廣WEIDER威德眾星獎助計畫，歷時兩個多月的前置規劃、開會溝通與創意發想，正式推出以「場上有型，場下更行」為主軸的獎學金形象影片。鏡頭從球員在場上的精彩表現，延伸到他們各自依其興趣所拓展的不同領域，可能是透過網路學習程式撰寫的奧妙，或是挑戰不同語言的檢定測驗，志傑則是客串一位光臨咖啡店的顧客，啜飲一口咖啡後，與咖啡師相視而笑。

咖啡師的雙手除了會嫻熟的手沖技巧外，也是籃球場上帶領球隊獲勝的關鍵推手，不管投入哪個領域，林志傑以這句「相信自己，做什麼都可以」為結尾，勉勵大家用相信的力量，堅持下去。林志傑表示：「不管在哪一個領域，都要讓自己有信心，同時也要相信自己，球界就有很多案例，例如張憲銘、陳信安，兩人在球場與商場都成就非凡，因為他們總是充滿自信。」

(中時 )