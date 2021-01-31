經過新北市拆除大隊協助，屋主已在近期自動拆除違建。（新北市工務局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市淡水區中山北路一處國有土地，遭人以木板、鐵皮向外搭建出4層樓違建的鐵皮屋，搖搖欲墜的建物宛如「霍爾的移動城堡」般，看了怵目驚心，嚴重影響公共安全，經過新北市拆除大隊協助，屋主已在近期自動拆除違建，後續將由拆除大隊協助拆除部分鋼構架結構，還給居民安全的生活品質。

新北市工務局表示，位於淡水區中山北路一處民宅後方，去年11月遭民眾投訴水溝飄散惡臭，擔心衍生登革熱疫情，因此向區公所及里長反映要求消毒，不料會勘現場赫然發現水溝旁一棟以鐵板及木料向外搭建出4層樓違建的鐵皮屋，外觀搖搖欲墜，嚴重影響公共安全，造成水溝發臭。

新北市府日前再度邀集土木、結構技師及相關權屬單位會勘後，認定該違建有占用國有財產署地事實，且技師判定該建物缺乏穩定結構，為避免日後遭受颱風、地震等外力影響，危及公共安全，建議拆除老舊毀壞的違建組合屋。

拆除大隊表示，屋主日前已先自行拆除大部分鐵板、木料等材料構造，但考量施工安全，後續由市府協助拆除部分鋼構架結構，避免違建崩塌可能引發的公安危機，讓遭占用的國有土地順利完成收回。另外也要求屋主將拆後廢棄材料妥善整理並清除，以免造成環境髒亂，影響附近居民生活品質。

(中時 )