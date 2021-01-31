中視除夕特別節目《牛轉乾坤旺新春》邀當年紅極一時的歐香女郎葉璦菱，一連飆唱〈來一段黏巴達〉、〈葡萄美酒〉、〈愛我在今宵〉、〈我心已打烊〉、〈就這樣約定〉等歌，歌單全由她親自挑選，「都是自己的成名曲，幾首老歌則是很久沒唱，很想唱」。被問怎麼不選兒子ØZI的歌，葉璦菱透露，不論是上節目或活動，她都不曾唱過，「他都跟我說，妳不要唱我的歌，說是怕味道跑掉，但他不知道我的功力」。

見到老友白冰冰、陽帆，話題離不開小孩，陽帆一開口就稱讚ØZI：「在音樂界，ØZI最厲害的是編曲。」葉璦菱則說：「不是我教的，是小孩自己有興趣。」一聊之下，原來ØZI和陽帆女兒是好友，兩人曾在歐洲學校當過1年同學，白冰冰紅娘上身，拱問兩個星二代會不會談戀愛，但葉璦菱卻覺得「很難」。兒子出道時，完全不希望靠媽媽，陽帆一聽也深有同感，「我女兒也不要說她是陽帆女兒，以前我們這時代，都覺得有爸媽幫忙是好事，現在小孩都不要你幫忙」。

葉璦菱熱唱經典。（中視提供）

葉璦菱鮮少上綜藝節目，這次在製作單位力邀下，她難得接下通告，還展現誠意帶來經典組曲，連白冰冰一聽都為之陶醉，「她唱歌的時候有種性感跟自信，是第一代的鐵肺歌后」。陽帆則對葉璦菱的45度轉角側臉極有印象，眾人皆讚她是歐香女郎，而葉璦菱卻笑稱，「現在不是歐香女郎，是ØZI媽媽」。今年除夕，葉璦菱接了台中演出，年夜飯可能沒辦法回家吃，所以來錄中視除夕特別節目，剛好家人可以看電視聽她唱歌。

葉璦菱一襲俐落褲裝，保養得宜，她謙稱還不夠好，「保養品還是不可少，偶爾做做醫美，也會跳倫巴當作運動，雖然跳舞不是我的強項，但每個禮拜一次這樣的課程，強迫自己運動」。她平時的生活就是和朋友四處遊山玩水，雖然疫情無法出國，但葉璦菱力推國內民宿，「我喜歡換不同民宿，跟朋友開心聚會，唱歌聊天」。不光身材沒變，葉璦菱的歌喉更是寶刀未老，只要鎖定中視除夕晚間8點《牛轉乾坤旺新春》，就能重溫歐香女郎的經典再現。

(中時 )