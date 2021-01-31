鄭文燦今日先去大潤發平鎮店視察防疫作為。（黃婉婷攝）

結帳時不忘為協尋居隔者的桃警購買年菜，慰勞辛苦的警方。（黃婉婷攝）

部立桃園醫院擴大回溯專案日前展開，需隔離者超過3000人，其中大部分都在桃園，桃園市警局接獲中央幫忙協尋，最後1人已於近期在平鎮尋獲，桃園市長鄭文燦31日至大潤發平鎮店視察防疫時，也特地採購合計2000元的料理年菜至平鎮警分局，種類包含薑母鴨、羊肉爐等好料，鼓勵警察的高效率作為，強調「治安絕不打烊」。

鄭文燦指出，最後1位民眾身分為遊民，戶籍暫時寄在平鎮區公所，由於過去與人有過肢體衝突，曾前往桃醫就診，因此被中央匡列為居家隔離人口，但尋找遊民如大海撈針，倘若該位民眾真的確診，等於留下極大的防疫破口，尤其遊民將接觸大量身分難以確定的對象，恐讓疫調變得難上加難，感謝桃警傾力相助，成功完成警政署交辦任務。

鄭表示，由於今年尾牙、聚餐減少，料理年菜變成熱門首選，種類極多，如鯧魚米粉、羊肉爐、醉雞及薑母鴨，他也購買合計2000多元的年菜，要給桃醫專案內尋獲最後1位民眾的平鎮分局，購買前還打趣地詢問平鎮分局長李建民「愛吃什麼？」，同時再度感謝警方，不讓防疫出現破口，讓市民能安心採買、過個好年。

鄭文燦今早前往大潤發視察，業者特地準備印有「發」字的紅口罩，向市府團隊拜個早年，接著自體溫感測儀、酒精區入場，沿途查看是否有清潔人員定點消毒，接著確認防疫專區如漂白水、口罩備貨是否充足，生鮮區是否將烘焙食品改為盒裝，避免飛沫感染。

(中時 )