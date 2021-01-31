好萊塢巨星湯姆可魯斯(Tom Cruise)正在拍攝知名系列動作電影《不可能的任務》最新第7集，該片不僅由阿湯哥主演，他還擔任監製，製片方也投注鉅額資本，因此讓他背負不小的壓力，但《不可能7》開拍以來曲折不斷，前些日子阿湯哥才因防疫問題對工作人員大爆粗口，如今又爆出離職潮，阿湯哥當今的態度也被曝光，讓劇組人員心生倦怠紛紛表示「只想回家」。

《不可能的任務7》自去年開拍就遇上新冠肺炎疫情爆發，而該片本就設定要到全球各國拍片，因此困難重重，數度中斷拍攝，去年10月，即便小心翼翼仍爆出有12名工作人員染疫，又折騰快2個月才復工，結果又被阿湯哥看到有2名劇組人員在片場不遵守防疫距離，讓他理智斷線當場爆粗口：「再一次你就他X的給我滾！」，將工作看得比生命還重的他，不希望再發生任何差錯，且堅持一定要拍完這部片。

如今《不可能7》進度稍微趕上，據《太陽報》報導，英國拍攝的部分即將結束，接下來將移師阿拉伯取景，但如今疫情又升溫，英國方面已發布禁飛令，表示他們這一趟飛出去，可能疫情沒結束前都回不了家，這個狀況對整個劇組於心理層面及實際層面都產生了重大影響。

劇組知情人士透露，他們覺得拍《不可能7》真的諸事不順，這一整年折騰下來，整個團隊士氣很低落，已從過去的希望能趕快拍完，到現在已經變成希望暫時停拍，等疫情結束再說，但阿湯哥卻不是這麼想的，「他很堅持要趕快完工，沒人可以阻止他」，而基於上述風波，目前已有5名劇組人員請辭，接下來的拍攝之路，可能會更辛苦。

(中時新聞網)