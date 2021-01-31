2022台北市長選舉，各政黨展開布局。今（31）日民進黨北市黨部主委投票，立委何志偉也前往投票，被問到2022北市人選，他表示，現在衛福部長陳時中還是最強棒之一。

先前何志偉母親薛凌，有意參選民進黨北市黨部主委，被解讀是要幫何志偉鋪路，但因與另一參選人王孝維相互攻訐，最後雙雙退選。何志偉今受訪時表示，尊重黨中央的決定，全力支持黨中央，有時候是顧全大局，沒有所謂的小我，每一位黨員及從政公職、每一舉動，都是對這一土地的祝福。

被問到2022台北市長布局，何志偉說，自己現在就是努力把委員會守好，每一個動作都是為這塊土地祝福，並強調，現在2022北市長選舉，陳時中還是最強的代表之一，自己是第一個立委跳出來挺陳時中，對於未來市長人選，他認為應具備經濟思維，且是在地人。

衛福部長、中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／本報資料照）

吳怡農是否能帶動2022台北市選戰？何志偉指出，團結的民進黨可以讓更多人支持，民主國家，若都靠一個人並非民主，等同公共事務，「我們是一群人、一顆心，為這塊台灣。」

此次民進黨台北市黨部主委補選，新境界文教基金會副執行長吳怡農同額競選沒有對手，但吳怡農因黨齡不足，沒有投票權，無法投給自己。何志偉也笑說，「他不能投，就由我投票給他。」

(中時新聞網)