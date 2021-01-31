無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，蔡英文總統日前也在民進黨中常會上，以黨主席的身分要求民進黨全力動員，阻止黃捷遭到罷免。對此，台北市議員鍾小平表示，蔡英文表態力挺黃捷，是為了保住同樣被點名罷免的基進黨立委陳柏惟，他還直言黃捷是蔡英文的「馬其諾防線」。

鍾小平30日在政論節目《驚爆新聞線》中表示，蔡英文把黃捷當工具人，因為黃捷不能再被罷免掉。鍾小平指出，黃捷和王浩宇不一樣，她的人緣還算不錯，而王浩宇在政治上是人神共憤，王被罷免時，不只國民黨、時代力量等黨派出力，更重要的是，若王沒被罷免，同選區內民進黨的議員就沒得選了，因此這些議員的樁腳也出力要罷免王浩宇。

至於為何蔡英文要把黃捷當工具人，鍾小平指出，是為了保住「3Q哥」陳柏惟，「因為罷立委比罷議員樂趣大得多」，且罷免黃捷的主軸是韓粉的憤怒，但罷免綠委吳思瑤或陳柏惟的主軸就不是只有藍綠對決，還要加上萊豬問題，而這會影響到中間選民，除了提高關注程度，也增加被罷免的危險性。

鍾小平認為，黃捷可以保護那些可能面臨罷免的立委，是蔡英文的馬其諾防線，「黃捷是個大大的工具人」，所以黃捷和民進黨才從低調轉為高調正面對決，因為鳳山綠大於藍，中壢藍大於綠，罷免難度不同。

(中時新聞網)