一名15歲女學生日前去跆拳道館學習，沒想到遭到該道館某位教練屢次騷擾，對方不但會偷拍她的下半身誇說「麻豆是你」，最近她交了男友，對方還天天到她家巷口找人，要求她手機開定位，懷疑她與男友去約會等等，最後甚至說出「如果妳跟他（男友）去開房間，我會瘋掉的」，讓她的親友得知後相當憤怒，認為已超越為人師表的行為。

一名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他朋友的15歲女兒日前去學跆拳道，但該跆拳道館的教練卻經常私下偷拍其他女學員的照片給她看，還會批評女學員的下半身，甚至也會拍她的腿說「麻豆是你」，一開始她以為對方是在開玩笑，後來漸漸認為此行為不妥，也發現對方似乎對她有好感。

15歲女學生遭到跆拳道教練屢次騷擾，對方知道她交男友後還說「如果妳跟他（男友）去開房間，我會瘋掉的」。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說，朋友的女兒近日交了男友，沒想到該教練竟開始每天到她家巷口找她，在沒經過家長同意下把她載走，還搶了她的手機看內容，要求她要開啟定位，理由竟是「懷疑女生和男友去約會」，該教練還在訊息中提到「如果你真的跟他（男友）去開房間，我會瘋掉的」，讓原PO怒批該教練到底是以什麼身分自居，明明已經27歲，有準備結婚的女友，還會對未成年的少女做此行為。

15歲女學生遭到跆拳道教練屢次騷擾，對方知道她交男友後還說「如果妳跟他（男友）去開房間，我會瘋掉的」。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

許多網友則留言，「這種教練必須要起底，讓大家知道他的為人」、「應該報警，順便追究道館聘請教練篩選問題、談和解，也請他父母一同出面」、「孩子的爸爸不知道嗎？趕緊離開那個環境，提告性騷擾跟強制罪吧！」「這個教練做的已經超過他該做的工作了，這個要家長關心，萬一又多一個社會案件怎麼辦？」

(中時新聞網)