《民視第一發發發》除夕特別節目舞蹈單元邀請孫協志、王仁甫加入主持陣容，首次參與主持的他們，壓軸表演唱跳，拍攝出將近6分鐘的MV規格，並演唱偶像團體歌曲，向所有「經典」致敬，除了56經典歌曲〈傳說〉，還有小虎隊〈青蘋果樂園〉、Energy〈放手〉等，由藍波老師編排舞蹈，邀請專業導演拍攝，24位舞群貫穿數個場景，每首歌搭配不同場景，所有人都是一首一套。

孫協志、王仁甫直喊這次把整個民視跳遍，除在攝影棚外，從迎賓大廳、播報台、辦公區域、八點檔《多情城市》攝影棚，甚至還在電梯裡唱跳，更史無前例跳進「神秘禁區」，邀請到從未在螢光幕前跳舞的神秘嘉賓共舞，孫協志說：「這次拍攝，像是實境收錄演唱會live的MV拍攝，製作單位居然邀請到一位神祕禁區的重量級來賓。」

王明玉董事長（中）驚喜現身。（民視提供）

原來，兩人演唱MP魔幻力量〈射手〉，輕快節奏搭配俏皮舞蹈動作，場景選在董事長辦公室，民視王明玉董事長也入鏡跟著節奏舞動，王仁甫笑說：「除夕特別節目夠嗆、夠厲害吧，王明玉董事長為了觀眾也加入演出了。」

(中時 )