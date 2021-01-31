半夜叫外送卻大踩雷狂拉肚子、嘔吐！一位民眾昨天半夜用外送軟體foodpanda訂烤雞，結果咬下去發現雞肉臭酸，裡面還夾著一大塊菜瓜布棉絮，忽然想起取餐時外送員說了一句「這家店很詭異，有問題記得反應」，才驚覺自己中招，訂到了幽靈店家。

這名網友今天凌晨在臉書「爆怨公社」發文，表示昨天晚上因為肚子太餓，急著用foodpanda訂烤雞來吃，沒想到餐點送到時，外送員竟告訴他，這家外送店家很詭異，「餐點有問題記得反應！」沒想到一語成讖，烤雞一咬下去他就發現自己中招了，雞肉的噁心酸味在嘴裡蔓延開來，肉裡還夾雜著一大塊菜瓜布的棉絮，害原PO肚子超不舒服，頻跑廁所，「我已經吐兩輪了」。

此時，原PO回頭查看店家評論，發現這間店評價很低僅2.9顆星，不少客人都留言食物沒熟、不新鮮，「這味道是變質發霉了嗎？鐵板麵整個是酸的」、「白飯好像沒熟，好像做錯餐點，真心覺得不好吃」。

原PO說，更可怕的是根據foodpanda提供的地址去查，發現根本找不到任何店家訊息，Google地圖上只有一間鐵皮屋廚房，沒有店名、招牌，疑似是專門做外送的私人廚房，衛生品質令人不敢恭維，讓他很後悔沒看評論就衝動訂餐。

對此，網友紛紛留言，「慶幸有遇到好的外送員…先熱心告知」、「這種店家為什麼可以通過外送平台啊」、「現在一大堆設址在住家的假店家，每次取到餐都不知道要不要跟客人說…」，還有在地人表示，住附近從來不知道那裡有間店，「很常在那鐵皮屋附近聞到腥臭味」、「他同樣的地址有很多店，超詭異」、「他在熊貓上面有五六家分店，店名都不一樣」。

原PO查詢店家地址，卻只看到一間鐵皮屋廚房。(翻攝自 爆怨公社)

(中時新聞網)