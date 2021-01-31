民眾今天上午９點前來竹林寺就來領取年節關懷慰問金。（林口區公所提供／李俊淇新北傳真）

農曆春節許多民眾會選擇到宮廟拜拜祈福，但受新冠肺炎疫情影響，部份改為延期或縮少規模，林口竹林寺方則選擇取消例行春節表演活動，將經費移作弱勢家戶年節關懷金，共發放580份紅包，總價值超過150萬元，今天上午9時許，陸續有民眾持通知前往領取。

竹林山觀音寺董事長黃火旺表示，受疫情影響，許多弱勢民眾受到影響，經全體董監事討論，將原本邀請民間遊藝團體表演的經費，轉作年節關懷金，提供給公所列冊的所列的低收入戶及中低收入戶家庭，廟方另增添2台紅外線熱像儀，明天將與公所開會討論如何控管春節人潮。

林口區長藍品畯表示，為感謝寺方全體董監事的愛心，造福轄內低收入戶及中低收入戶，特別前來頒贈感謝狀；另在農曆年前陸續發放由蔡淑君議員夫婦和在地企業家提供的各種關懷物資和獨居長輩的年菜，希望匯集各界的愛心讓全民過好年。

林口區公所表示，通知前提醒民眾也依規定戴口罩及排隊，今天已陸續發放放170人次，將在3天發放完畢；雖受新冠肺炎疫情影響，但各界愛心滿滿，除了竹林山觀音寺捐贈的160萬元外，更有各界捐贈幸福轉運讚關懷金、愛心物資等，總計達近200萬元，將會在年前陸續透過志工進行發放。

(中時 )