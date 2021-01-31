大陸30日新增本土新冠感染者78例，分佈於吉林、黑龍江、河北3省份，其中河北疫情趨緩，連三日單日新增病例都為1例。
大陸30日新增病例的3省份中，吉林省新增本地新冠感染者數量最多，吉林省新增本地確診病例63例，分佈於長春市、通化市，截至30日24時，吉林全省在院治療確診病例349例，現有無症狀感染者21例。
黑龍江30日新增本地確診病例9例，新增本地無症狀感染者4例，分佈於綏化市、哈爾濱市，截至30日24時，黑龍江現有確診病例500例，現有無症狀感染者539例。
河北省30日新增本地確診病例1例，本地無症狀感染者繼續保持零新增，河北已連續3日新增本地確診病例數量為1，連續5日本地無症狀感染者零新增，截至30日24時，河北省現有本地確診病例437例，尚在醫學觀察本地無症狀感染者40例。
據河北省衛健委官網消息，自31日起，將石家莊正定縣東平樂村調整為低風險地區，目前，石家莊藁城區全域、新樂市全域、邢台南宮市全域仍為高風險地區。
(中時 )
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