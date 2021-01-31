前綠委林濁水因表態反罷免高雄市鳳山區無黨籍市議員黃捷，遭網友砲轟罷捷不可以，罷韓可以，根本雙標。對此，林濁水又再度表示，自己反對罷免制度，沒想到卻遭人身攻擊，更舉自己以前也曾反對罷免前藍委蔡正元為例，直言自己態度始終如一，沒有雙標問題，更痛批這是傳統中國一元主義思維模式。

對於罷捷案，林濁水23日曾在臉書批評是仇恨投票，更稱罷免行政首長，邏輯還說得通；罷免議員，違反言論免責的自由主義，當出政府設複數選區制目的保障少數人的發言權，除非根本廢除，否則由「多數人」加以罷免，是體制精神的錯亂矛盾，呼籲民進黨要修法制止這樣的不當行為，但沒想到這番言論遭網友砲轟根本是雙標。

對此，林濁水今（31日）又在臉書無奈表示，自已反對罷免制度，卻被人身攻擊。對於首長的罷免制度，他不反對但是不支持；對議員的罷免制度他反對，包括罷免黃國昌、黃捷、蔡正浩、蔡正元，不分是民進黨、時力、國民黨、無黨都一樣反對。

2015年蔡正元因太陽花運動遭罷時，林濁水稱，他那時就很明白地說，「我鬍子都白了，不要希望我跟著憤青走」。林濁水直言，「如把對制度的好惡，和對人好惡加以區分，就很淸楚沒有什麼我雙重標準的問題」。

林濁水認為，如果罷免「基於個人好惡，對黃捷、黃國昌聲援，但是對韓國瑜、壬浩宇、蔡正元則否」，更將罷免討論制度上綱到道德問題，並進行人身攻擊，他對此批評，「那是傳統中國一元主義思維模式，雖不乏見，但是應該揚棄，民主才會進步。希望台灣進步」。

(中時新聞網)