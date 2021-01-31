台南首屆甜點節30日在中西區海安商圈登場，但卻因湧入大批民眾，引來網友炮轟，認為防疫期間不宜舉辦大型活動。對此，南市府經發局昨晚（30）緊急要求今日活動停辦，海安商圈前理事長黃睿勳今日也坦言，沒有預期昨日會湧入這麼多人潮，商圈與市府防疫同一條心，為避免防疫破口，已緊急停辦31日活動。

台南首屆甜點節本周末在海安商圈登場，集結將近40家在地甜點品牌，活動自30日下午4時開始，現場就湧入大批民眾。雖然主辦單位要求參與民眾全程佩戴口罩，但有網友質疑，鹽水蜂炮、大型廟宇活動陸續停辦，但甜點節卻照辦，「是雙重標準嗎？」

對此，黃睿勳表示，海安商圈非常配合市府衛生局的防疫措施，市府各單位也有事先告知，活動是否可延期辦理。不過，黃睿勳坦言，由於海安商圈在跨年時已取消一次活動，再加上甜點節已經籌備好幾個月，攤商也都接洽完畢，全盤考量經濟損失後，決定照常辦理，但沒有評估到如此多的人潮，因此緊急配合市府結束活動，不要造成民眾恐慌，並強調商圈與南市府、經濟部中小企業處防疫同一條心。

經濟部中小企業處長何晉滄則說，在1月27日時，曾當面和海安商圈理事長討論，要求停辦或延期，但商圈考量活動準備已久，因此願意提出防疫因應計畫。不過，由於昨日活動一時湧入過多人潮，防疫計畫無法如實執行，因此和市府聯繫後，已緊急要求停辦。

南市府經發局長陳凱凌則說，海安商圈甜點節屬經濟部中小企業處補助的活動，疫情升溫之際，市府1月24日曾建議商圈取消活動或延期辦理，並於25至28日間，發了4次公文要求活動暫緩，但海安商圈仍希望在原訂時間辦理，經發局因此要求同步做好防疫相關措施。不過，陳凱凌提到，30日因人潮湧入過多，已超過原先規畫入場人潮，無法保證防疫相關作為，因此緊急要求活動停辦。

陳凱凌也說，也呼籲台南市各大商圈，大家要齊心協力防疫，大型活動須做好實名制、維持社交距離等相關措施；若無法執行，陳凱凌也建議，希望各商圈延期或取消大型活動。

而南市府衛生局則說，經本市民眾檢舉海安商圈甜點節部分遊客未佩戴口罩、保持社交距離，經確認後，發現業者未依照提交衛生局審查之防疫計畫，執行相關防疫作業，市府權責單位舉證相關證據後，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，裁罰新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

(中時 )