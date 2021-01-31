朱孝天近日錄三立《就是這味》，介紹心中難忘美食是豬油拌飯，原來位在信義區的豬油拌飯美食店藏著他以前躲狗仔的難忘回憶。老饕級的他這幾年走過很多地方品嘗美食，吃東西最講究食材新鮮度，幾乎沒有討厭或不敢吃的東西，但走過大江南北的他最難忘竟是豬油拌飯，「豬油拌飯是被低估的台灣小吃」，並希望透過這集節目喚起同齡人回憶，也讓年輕人有興趣開始接觸。

朱孝天公開以前F4時期往事，他以前住在信義區，當年經常被狗仔追到無法出門，只能窩在家裡，所以常帶個大碗到住家樓下買台灣媳婦的飯，回家吃一整天，也不指定菜色，老闆娘裝什麼就吃什麼，甚至那個碗到現在都還留著。而周遭認識他的人都知道，朱孝天三不五時就會吃豬油拌飯，老婆每次來台灣也必吃，這家豬油拌飯充滿了回憶，他自嘲：「時間過很快，曾經是個奮鬥青年，現在已經是個大叔了。」

很多人說豬油拌飯不健康，朱孝天表示每個時代有不同說法，「我們小時候這樣吃沒問題，後來大家比較在意健康，就開始避免吃豬油，但最近又有最新研究發現，人需要攝取一定量的膽固醇」。他覺得不要想太多，只要生活狀態正常，偶爾吃也不會有問題，「人再怎樣都要活得開心，不開心但很健康也沒用啊」。

(中時 )