過年前家家戶戶開始大掃除，每天都要用到的浴室，經年累月的深層污垢最令人傷腦筋，家事達人透露，許多人都不知道，其實廚房紙巾是除霉好幫手，三、兩下就能讓浴室白到發光，實作影片曝光後，網友驚嘆「從來沒想過廚房紙巾能這樣用」、「這篇絕對會默默看完」。

年末掃除 | 浴室深度清潔/浴室除霉防霉菌方法

家事達人《Koan杏子媽媽》在YouTube影片中示範年末大掃除最令人頭痛的浴室深度清潔，她表示，多數人平常的浴室清潔，可能都只是簡單地刷一下地板和檯面，但其實很多角落都被忽略，藉著年末大掃除，一定要把浴室的各個死角都清潔乾淨。

《Koan杏子媽媽》用下列步驟，教大家如何除霉、去水垢比較輕鬆：

若想有效去除黴菌，可將一般廚房用的紙巾剪成約3公分寬的細條狀，放到容器裡，噴入除黴劑，貼在有黴菌的接縫處，靜置一段時間後，就能輕鬆去除。

除了黴菌以外，浴室常有洗不掉的水垢，她建議可以用水和檸檬酸，以200毫升兌45公克的比例混合，把廚房紙巾用檸檬酸水浸濕，敷在需要去除水漬的地方，例如鏡子、水龍頭等，因為水垢為鹼性，用酸性的檸檬酸可以有效去除。因為要放置的時間比較長，因此最好在表面貼上一層保鮮膜，可以防止太快乾掉。

廚房紙巾竟能這樣用！家事達人在YouTube影片中示範年末大掃除最令人頭痛的浴室深度清潔。(圖/截自Koan杏子媽媽 YouTube)

除此之外，浴室裡有很多凹槽多、又不容易清洗的用品，例如塑膠臉盆、塑膠椅、排氣扇的過濾網、蓋子等等，她建議用50°C左右的熱水，溶解日本最近很流行的浴室清潔劑oxiclean倒入浴缸，以及浴室地板，再將需要清潔的用品統統丟進浴缸，浸泡一個小時後再清洗可以省不少力。

Koan杏子媽媽說，浴室霉菌是一般人最頭痛的問題，最理想的方法就是每天洗完澡後把浴室的水擦乾，不過若家中成員無法配合執行，就可用上述方法去霉除菌，可以讓大掃除輕鬆不少。

影片曝光後讓網友驚嘆，表示從來沒想過廚房紙巾還有這種功用，還有人留言「你的影片完全解救我！好多實用的技巧跟不會注意到的小細節」、「好厲害啊」、「每次看你整理房子都好療癒」、「這篇絕對會默默看完」。

(中時新聞網)