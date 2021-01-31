退役球星羅瑞格茲(Alex Rodriguez)、「老爹」歐提茲(David Ortiz)將在今年底獲得棒球名人堂的候選資格，這兩人同樣被捲入禁藥風波，最後能拿到多少票令人好奇。今年邦茲(Barry Bonds)、克萊門斯(Roger Clemens)已經上升到61%，但距離75%門檻相當遠。

邦茲在職業生涯從未被驗出禁藥，他曾在出庭作證時坦承使用訓練師提供的營養品，後來才知是強化體能的類固醇。克萊門斯生涯也未被驗出禁藥，但是前隊友派提特(Andy Pettitte)以及一位訓練師都作證咬定他有。克萊門斯至今堅不承認。

薛菲爾德(Gary Sheffield)、索沙(Sammy Sosa)的情況跟這兩人相似，藥檢都有通過，但無法取得美國棒球作家的原諒。差別在於邦茲、克萊門斯單看紀錄絕對是名人堂成員(邦茲7座MVP, 克萊門斯7座賽揚獎)，幾乎是史上最強的打者和投手，他們唯一被擋的理由是禁藥疑雲。

A-Rod、歐提茲單看成績也是第一次就能入選的等級，但A-Rod自己坦承用藥，他的得票率恐怕不會比邦茲好。歐提茲從未被驗出禁藥，只被《紐約時報》報導他2003年使用不當藥物，這和克萊門斯的情況差不多。

這些人唯一的救贖就是棒球作家協會的成員改變想法，赦免全部禁藥世代的球星。例如作家Ryan Fagan就表示他每次都投給這些人，除了彼德羅斯(Pete Rose)這種得罪大聯盟而被名人堂永遠封殺的，其他只要是聯盟給予候選資格的人，成績夠水準他都會投，包括曼尼拉米瑞茲(Manny Ramirez)在內。

(中時新聞網)