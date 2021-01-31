這一年因台灣疫情穩定，不少熱錢湧入股市，可以聽到許多原本沒有在玩股票的散戶投入，甚至還有人將頭期款梭哈買台積電。一名女網友表示，男友快一年沒工作，但月支出6萬，近日還花萬元買書鑽研股票，「一開始覺得正常，後來越來越覺得怪異。」

原PO表示，男友今年34歲，不會開車，只仰賴大眾交通工具，目前沒工作已快一年，幾乎都在花老本，最近還迷上股票投資，「他最愛看的書是，巴菲特，比爾蓋茲，股票，還有一些有的沒的，在網路上買書總金額都要花上萬元。」

原PO說，「我不知道這玩意兒，所以不太懂股票，整天就聽他們家的人唸他何時找工作，為什麼不找工作諸如此類的唸，但他也無動於衷、無所謂的樣子。」原PO透露，一開始覺得很正常，但因為男友一個月基本開銷6萬，加上吃喝玩樂、買名牌，「越來越覺得怪異，大家怎麼看？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「如果他有錢有本事就好啦，沒跟你要到錢都好」、「股票會玩的話的確不用上班」、「基本開銷6萬，連續一年不用工作積蓄也花不完，代表股票買很多，不用工作也能有錢賺，幹嘛還要出去找工作」。

也有網友認為，這波股票是狂漲，很多人受益，但如果口袋不夠深，股票總有跌的一天，屆時靠什麼生活？而且花錢態度也回不去了，習慣一個月花6萬的人，如果不是被生活所迫，很難會想去做一個月3萬的工作。

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(中時新聞網)