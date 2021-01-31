日前國台辦宣布嚴禁台灣肉類產品進口，農委會主委陳吉仲回應「影響不大」，政府也未進一步積極釐清與溝通；但根據農委會統計，光去年豬肉出口港澳就佔了近9成，業者痛批能出口就當政績，被禁止就說影響不大，根本大啖雙標自助餐。

日前《博恩夜夜秀》主持人曾博恩節目中「進口萊豬做成肉鬆賣給中國大陸」一言，雖然之後馬上解釋不能這樣做，但已引起大陸網友強烈不滿，27日大陸國台辦記者會上更宣布嚴禁台灣地區生產或經台灣地區轉運的肉類產品輸入。

面對大陸的宣布，農委會主委陳吉仲當日於臉書上回擊，指出2020年僅有57噸出口大陸，因此大陸不是我國豬肉出口的主力目標市場。

然而根據農委會「農業統計資料查詢」顯示，去年出口港澳的豬肉(含種豬、製品等)約3648公噸，佔總出口量高達88％，

台中菜農林佳新表示，之前智利櫻桃包裝驗出疑似新冠病毒株，智利政府第一時間站出來釐清捍衛農民生計，反觀我們陳主委只說「出口港澳的只佔台灣豬肉不到千分之五」，那為何之前要用出口港澳來當政績？現在被禁止了就說不重要？「雙重標準實在很嚴重。」

林佳新指出，現在9成豬肉外銷都在港澳，現在大陸不准了，骨牌效應將一面倒，「誰相信港澳市場也不會受影響？」

出口貿易商林裕紘表示，有認識的上海貿易業者說，現在淘寶、京東等電商平台都已經撤下台灣豬肉製品，博恩脫口秀開玩笑天經地義，但對於後續造成的影響，政府應該要以實際行動去溝通，今天豬肉只是表面，農產品緊緊依存大陸是不爭的事實，政府應該要站在國家高度面對，「不過民進黨政府早就雙標已久，現在能嗆大陸比什麼都重要。」

至於陳吉仲說日本市場將大過港澳，林裕紘說，臺灣豬離開日本市場已經20多年，便宜的加拿大豬早已卡位，臺灣豬要拿什麼和加拿大競爭？

(中時 )