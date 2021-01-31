擁有高亢清亮嗓音的歌手陳芳語，當年出道以一首〈愛你〉大開知名度，2018年受邀參加大陸選秀節目《創造101》，雖最終名次停留在26沒能組團發片，但卻在兩岸爆紅一波，堅強實力有目共睹，近日她上館長直播，聊當時參加節目的秘辛，其中說到一名高挑室友佔廁所抽菸、跟男友狂聊電話，不讓其他人洗澡，竟說溜嘴吐露該女2項明顯特徵，外界瘋猜是熱依娜，而熱依娜昨天發文，被認為是在回嗆陳芳語，引爆熱議。

陳芳語日前在館長直播中，驚吐參加選秀節目時的暗黑內幕，其中，曝光了同室選手的誇張行為，表示跟來自新疆的她本來感情很不錯，某天另一位室友從泰國回來，一身疲憊加上她們隔天得早起，本預計快洗澡休息，沒想到新疆女孩卻霸佔浴室跟男友聊天還抽菸，眾人通融她1小時，但新疆女孩卻沒要出來，讓陳芳語一行人只能去跟其他寢室借浴室，卻完全借不到。

陳芳語說溜嘴，吐露抽菸霸佔浴室的室友來自新疆、身高超過180公分，被推測應該是熱依娜。(翻攝自熱依娜微博)

熱依娜po文，疑似回嗆陳芳語。(翻攝自熱依娜微博)

而又過了20分鐘，新疆女孩還是沒出來，甚至在浴室跟其他女生玩鬧，她去拜託對方，沒想到對方開了門竟是大罵她，陳芳語最後只得跑到玄關求救呼喊：「有人在房間不守規矩，然後不讓我們洗澡，可不可以來控制一下？」，此時陳芳語說溜嘴，曝光新疆女孩有185公分高，只有153公分的自己相對矮小，新疆女孩狂爆粗口「You bitch」還想拿椅子砸她，後來被保全攔下，經歷這些，讓陳芳語超無奈。

直播影片曝光後，眾人依陳芳語說的「出身新疆」、「180幾公分高」，對照她參賽時期的資訊，推斷泰國室友是Sunnee，新疆女孩則是熱依娜，無巧不巧，熱依娜昨天更新了微博，寫下：「嘖嘖嘖嘖，肚量跟身高成正比啊！姐們兒，誰認是你啊？」，似乎在回嗆陳芳語洩密，引發議論。

(中時新聞網)