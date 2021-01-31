在經過連續9周上漲後，終於傳出油價調降的消息。台灣中油公司今（31日）宣佈，在考量亞鄰競爭國最低價的條件下，自明（2月1日）凌晨零時起，汽油、柴油價格調降0.1元。

中油今日表示，根據浮動油價調整機制作業原則，考量亞鄰競爭國最低價的條件下，汽油、柴油價格每公升調降0.1元。調整後各類油品零售價格分別是92無鉛汽油每公升25元、95無鉛汽油每公升26.5元、98無鉛汽油每公升28.5元，超級柴油每公升22.3元。

此次油價的調整原因，中油解釋，本週受伊拉克減產原油之利多與中國大陸疫情升溫之利空相互抗衡下，導致本週油價震盪。本週調價指標7D3B週均價為每桶55.18美元，較前週55.29美元下跌0.11美元，新臺幣兌美元匯率升值0.023元，國內油價依公式計算跌幅為0.22%，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應分別不調整及調漲0.4元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調降0.1元，台灣中油汽、柴油各吸收0.1、0.5元。

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(中時新聞網)